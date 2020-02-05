Жан-Поль Готье хочет поработать с Ольгой Бузовой. Ранее она позаимствовала его корсет для своего клипа

Французский кутюрье, который привез в Россию свое шоу, признался, что было бы «забавно» поработать с российской артисткой.

«Есть такая Ольга Бузова. Я с ней познакомился. Кто-то ее любит, кто-то – меньше, это хорошо, что у всех есть своя позиция. Меня же очень привлекает картинка, я вижу на ее фотографиях, где костюмы из кожи... мою коллекцию «Русский конструктивизм»... Это было бы забавно», – цитирует 5 февраля заявление гостя столицы РИА Новости.

Кутюрье признался, что его вдохновляет Россия. «Нравится здесь кипучесть страстей, взлеты духа и падения», – уточнил он, приведя в пример фильм «Трудно быть богом» Алексея Германа.

Свой ответ певица пока не дала, однако стиль модельера ей как минимум нравится. В 2019 году для своего клипа «Не виновата» артистка использовала конусообразный корсет, похожий на тот, что Готье создал для тура Мадонны Blonde Ambition.



