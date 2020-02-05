С середины лета на Невском проспекте могут ограничить скорость движения до 40 км/час

С июля 2020 года на Невском проспекте могут ввести новое ограничение скорости – 40 км/час. Об этом 5 февраля «Фонтанке» рассказал глава администрации Центрального района Максим Мейксин.

Соответствующее предложение райадминистрация уже направила в ГИББД и другие органы власти. Как объяснил Мейксин, такая инициатива была выдвинута для снижения аварийности на Невском проспекте. По его словам, обсуждение идет с осени, а до конца марта власти надеются утвердить это решение.

Сейчас на Невском проспекте действует ограничение в 60 км/час. При этом только самый начинающий водитель не знает про то, что за превышение на 19 км/час не штрафуют.

Напомним, что осенью и вовсе стало известно, что скорость на главной транспортной артерии города могут ограничить до 30 км/час – именно это было рекомендовано в комплексной схеме организации дорожного движения.



