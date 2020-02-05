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Бизнес-трибуна
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05.02.2020 15:31
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Депозит? Не фаворит!

Снижение ставок по вкладам в банках началось вслед за неоднократным понижением ключевой ставки Центробанком в 2019 году. По данным ЦБ, средняя максимальная доходность вкладов сейчас опустилась до 5,76% годовых, а основная линейка вкладов некоторых крупных банков не предлагает доходность выше 4,75%-5%.

Депозит? Не фаворит!

ПСК

Как отмечают аналитики, опрошенные деловыми изданиями, в 2020 году тенденция продолжится. 7 февраля 2020 года ЦБ примет очередное решение относительно ключевой ставки. Большинство прогнозов сводятся к тому, что ставка вновь будет снижена.

Крупные банки привлекают вкладчиков своей надёжностью и возможностью «вложить и забыть», лишь получая приятные смс о начислении процентов. Поэтому альтернативы рассматриваются из той же категории: с низкими рисками и отсутствием дополнительных забот.

Совокупности этих критериев отвечают и инвестиции в недвижимость, например, апартаменты. Они являются не просто недвижимостью, но коммерческим продуктом, рассчитанным приносить прибыль собственникам.

Сейчас в Петербурге строится несколько апарт-комплексов, большая часть которых относятся к категории сервисных. Они предоставляют собственникам программы доходности и профессиональное управление. Фактически, это владение активом, который приносит стабильный ежемесячный доход. В свою очередь, доходность апартаментов может быть от 8 до 19%, в зависимости от выбранной программы сдачи в аренду.

Самым доступным комплексом апартаментов Петербурга признан апарт-отель START возле метро «Парнас» со стоимостью апартаментов от 1,6 млн руб (по версии Novostroy.su).

— За последние три года спрос на апартаменты в Петербурге вырос в три раза. В 2019 году особенно, поскольку на рынке появились весьма конкурентоспособные предложения. К нам приходят как уже покупатели, так и интересанты — задают вопросы о том, как работают апартаменты, за счёт чего генерируется доход, кто его гарантирует, какие существуют способы приобретения и что ещё можно делать с этой недвижимостью в будущем, — рассказывает Сергей Мохнарь, директор департамента развития ГК «ПСК». — Чтобы потенциальному инвестору стала очевидна целесообразность таких вложений, нам достаточно просто изложить факты.

Рассмотрим на примере. Представьте, что вы покупаете  однокомнатную квартиру или студию рядом с метро, которую сдаёте посуточно. В таком случае вы можете зарабатывать в среднем около 7-8% от её стоимости в год. Безотносительно того, что квартира у метро дороже апартаментов, вам нужно будет ещё потрудиться: разместить десятки объявлений и пройти процедуры регистрации на многочисленных сервисах поиска жилья, отвечать на звонки и вопросы, заселять и выселять людей, проводить уборку, следить за сохранностью мебели и техники, решать проблемы, если такие возникнут.  В апартаментах за вас всё сделает управляющая компания. Кроме того, у УК есть инструменты сдачи в аренду, которые в принципе недоступны частному лицу. Это участие в программах принимающих сторон туроператоров, размещение иногородних корпоративных сотрудников, деловых туристов и многое другое.

За счёт совокупных возможностей УК средняя загрузка вашей площади в год может быть на уровне 75-95% в год. Кроме того, сам актив также прибавляет в цене, как и любая другая недвижимость в Петербурге в удачной локации. Иными словами, то, что сегодня стоит 1,6 млн руб., через два года может стоить 2 млн или больше.

Таким образом, покупка апартаментов является альтернативной версией вложений средств на депозит. В процессе эксплуатации какие-либо регулярные действия не требуются, доход выплачивается ежемесячно, а за собственником остаётся свобода в принятии решений. Если по каким-либо причинам недвижимость потребуется продать или возникнет необходимость жить в апартаментах самостоятельно, то ограничений на этот счёт нет.

START — это 20-этажный апарт-комплекс, строящийся в 800 м от ст. м. «Парнас». На первом этаже расположены собственный фитнес-центр с бассейном, супермаркет, салон красоты, кафе, рестораны, конференц-зал и коворкинг. В каждой секции предусмотрен вестибюль с зоной ресепшн. Все три секции строятся одновременно, завершение строительства запланировано на декабрь 2021 года.

Подробности о доходных программах — в офисе продаж напротив метро «Парнас» и по телефону: (812) 640-38-38.


Справка о компании "ПСК"

Апарт-комплекс Start – застройщик ООО "Компания СОЛ", проектная декларация на сайте http://startspb.house/documents/

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