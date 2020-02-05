У площади Мужества дырявая труба включила «спецэффекты»

Паром затянуло двор рядом с площадью Мужества в Петербурге из-за прорвавшейся тепломагистрали 5 февраля. О происшествии в соцсетях сообщают очевидцы.

Как рассказали «Фонтанке» в ГУП «ТЭК СПб», их службы устраняют дефект на трубопроводе диаметром 159 мм в районе дома 17/1 по Политехнической улице. О парении и выходе горячей воды наружу сообщили в половине первого дня. Спустя 12 минут аварийная бригада уже локализовала дефект. На весь ремонт, по данным ТЭК СПб, должно уйти не более 8 часов. Абоненты останутся при горячей воде и отоплении.



