В поселке Ленсоветовский возобновили строительство школы. Обещают завершить не позднее 2021 года

СК «Дальпитерстрой» возобновила строительство школы в поселке Ленсоветовский в Шушарах. Как сообщили «Фонтанке» в компании 5 февраля, ранее процесс был задержан по финансовым причинам, вызванным переходом на новые условия работы по закону о долевом строительстве 214-ФЗ. В конце 2019 года застройщику удалось договориться с банком о предоставлении финансирования на строительство как жилья, так и объектов социальной инфраструктуры.

Общеобразовательная школа появится в Ленсоветовском рядом с домом 2.16 и будет рассчитана на 1125 мест. Ориентировочным сроком ее сдачи называют 2020–2021 год. Застройщик уже ввел в эксплуатацию в Ленсоветовском девять многоквартирных домов, еще три строятся. В декабре прошлого года здесь сдали детский сад на 218 мест.

Кроме того, в Шушарах была сдана в эксплуатацию школа на 1125 мест, а также один встроенный и два отдельно стоящих детсада на 190 мест каждый, поликлинические отделения, две котельные и несколько помещения под социальные нужды (МФЦ, детские досуговые и реабилитационные центры и т.д.).

В январе 2020 года СК «Дальпитерстрой» получила разрешение и начала строительство детского сада на 320 мест. Ориентировочный срок сдачи также 2020–2021 гг. Получено разрешение на строительство школы на 1650 мест.

Отметим, что вопросы социальной инфраструктуры в Шушарах неоднократно поднимались жителями. На встрече с вице-губернатором Николаем Линченко представители застройщика пообещали в 2020–2021 гг. улучшить ситуацию с социальной инфраструктурой в районе.



