Пути рефрижератора и женщины-пешехода сошлись на территории ТК на Балканской

Женщина-пешеход серьезно пострадала под колесами грузовика во Фрунзенском районе Петербурга. Произошедшее попало на камеру.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, наезд произошел 5 февраля около 12:08 у дома 17, литера А, по Балканской улице. По предварительным данным, 25-летний мужчина, управляя рефрижератором Hyundai, двигался прямо по Балканской улице и сбил 43-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадавшая получила тяжелые травмы. Женщину госпитализировали в НИИ им. Джанелидзе.





Момент наезда попал на камеру. На записи, опубликованной в группе «Дорожный инспектор», видно, как женщина в капюшоне быстро идет к краю дороги и сзади ее нагоняет фургон. Похоже, что женщина ударилась о кабину и упала практически под заднее колесо грузовика. К счастью, водитель успел затормозить и не переехал пострадавшую.