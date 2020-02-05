Депутаты предложили проводить Всероссийскую минуту молчания 22 июня

Государственная дума 5 февраля в первом чтении приняла законопроект о Всероссийской минуте молчания 22 июня. Авторы предлагают ежегодно проводить акцию в День памяти и скорби в 12.15 по Москве, потому что именно в это время в 1941 году Вячеслав Молотов выступил на радио и объявил о начале Великой Отечественной войны.

Авторами инициативы стали депутаты всех фракций Госдумы: Ирина Яровая из «Единой России», Игорь Лебедев – из ЛДПР, Николай Коломейцев – КПРФ, и Михаил Емельянов, представляющий «Справедливую Россию». Они надеются, что эту инициативу поддержат другие государства постсоветского пространства.



