На борту застрявшего у берегов Японии из-за коронавируса круизного лайнера находятся 24 россиянина

На борту круизного лайнера Diamond Princess, находящегося на карантине у берегов Японии из-за угрозы распространения коронавируса, находятся 24 россиянина. Об этом 5 февраля рассказало посольство РФ в Японии в своем аккаунте в Facebook. Ранее сообщалось всего о двух россиянах на борту лайнера.

Напомним, коронавирус подтвердился у десяти пассажиров Diamond Princess, их доставили в больницы префектуры Канагава на специально оборудованных машинах скорой помощи. Карантин продолжится как минимум 14 дней, на это время всем пассажирам запрещено выходить из кают. Среди заболевших — двое австралийцев, трое жителей Гонконга, один гражданин США и филиппинский член экипажа.

Как сообщили в посольстве, дипломаты принимают «все возможные меры по оказанию содействия россиянам, включая обеспечение надлежащего мониторинга состояния здоровья, снабжение на период нахождения в карантине». Кроме того, решается вопрос о продлении срока действия виз застрявших у берегов Японии россиян.



