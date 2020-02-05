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Общество
05.02.2020 15:09
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Везли как коронавирусную картошку: россияне делятся видеорассказами об эвакуации из Китая – без еды и туалета

Везли как коронавирусную картошку: россияне делятся видеорассказами об эвакуации из Китая – без еды и туалета

72.ru

Эвакуированные из Китая россияне остались в шоке от транспортировки на военных самолетах в карантин в Тюмени. У них не было ни туалетов, ни теплых вещей, ни еды.

Везли как коронавирусную картошку: россияне делятся видеорассказами об эвакуации из Китая – без еды и туалета

Как рассказала вывезенная из Китая россиянка Марина, перед эвакуацией россияне не могли добиться от посольства РФ какой-либо конкретной информации о том, как им готовиться. В то время как другие страны уже вывезли всех своих граждан и разместили на карантин в отелях у моря, как Франция, или на базе на Аляске, как США, в российском посольстве хранили молчание. Её впечатления в Facebook описала знакомая.

Когда в Китае не осталось никого уже, кроме китайцев, РФ взялась и за своих граждан. Россиян погрузили в автобусы и повезли в аэропорт. Дорога заняла девять часов вместо трех, потому что на каждом пункте их проверяли – измеряли температуру.


Сначала россиянам сказали, что всех привезут в подмосковный военный госпиталь. Потом что в Тюмень. Затем – что это будет сюрприз, «скажем вам все в самолёте», – рассказала Марина. Счёт в дороге шел уже на сутки.

instagram.com / marina__zai

При этом людям ничего не говорили и не кормили. Более того, сообщали, что за два часа до посадки пить тоже нельзя, потому что в военном самолёте нет туалета. Только ведро за шторкой, для особых нужд.

«Везли как картошку. Мы летели 12 часов на лавках, без нормального туалета. Нас выгрузили на дозаправку в Улан-Удэ и даже не подготовили горячий чай и еду. В палатках стояли холодный чай и пирожки с замерзшей начинкой», – отметила Марина.

Шуб и пуховиков у многих пассажиров с собой просто не было. В итоге вместо коронавируса все эти люди имеют гораздо большие шансы свалиться от переохлаждения.

instagram.com / alyonasulaeva

Такие же впечатления остались и у другой пассажирки.

«Приземлились на дозаправку в Улан-Удэ. Часа два назад мы уже приехали. Перелёт не очень удачно прошёл. Было очень холодно на борту. Спасались от холода как могли. Не очень удобно было. Удобств, в общем, не было», — рассказала Виктория Маковцова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

При этом главный государственный санитарный врач России Анна Попова заявила, что при погрузке пассажиров несколько раз осматривали, у них проверяли температуру, а люди меняли маски и получали питание.

Напомним, что в среду, 5 февраля, в Тюмень на военно-транспортных самолетах были доставлены 144 человека из китайского города Ухань. Их разместили в реабилитационном центре — санатории «Градостроитель» в 30 км от Тюмени. Вокруг него выставлено два периметра ограждения и охрана Росгвардии. В центре есть дезинфекционная камера и автономные очистные сооружения, которые позволяют проводить дезинфекцию и очистку стоков, чтобы ничто не попало во внешнюю среду. Есть специальные устройства для уничтожения медотходов. Весь персонал центра, где разместятся люди, будет работать в защитных костюмах. Находиться в карантине эвакуированные будут две недели.

Михаил Мурашко, министр здравоохранения России, рассказал, что в Тюмени развернута мобильная лаборатория, включающая в себя полный анализ и возможность проведения анализов клинико-биохимических, общего анализа крови, рентген-установка, дополнительные палаты.

По последним данным СМИ, коронавирус убил уже 494 человека. Эпицентром эпидемии считается 11-миллионная столица провинции Хубэй Ухань. Исследователи полагают, что очагом заражения стал местный рынок.


 

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