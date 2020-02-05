Петербуржцам, покупающим билеты на электрички, предлагают проверить себя на коронавирус

Петербуржцы, путешествующие на пригородных электричках, перед покупкой билета через терминал теперь должны прочитать памятку о коронавирусе.

Как выглядит такое информирование на Финляндском вокзале, показали пользователи соцсетей 5 февраля. Баннер на экране рассказывает о способах передачи инфекции, симптомах, признаках интоксикации.

«Ну что, где тут ипохондрики?» – иронизирует опубликовавшая фото петербурженка.

Тем временем россияне на военных самолётах прилетели из заражённого Китая в Тюмень, где их ждёт двухнедельный карантин.



