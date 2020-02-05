Петербуржцам, покупающим билеты на электрички, предлагают проверить себя на коронавирус
Петербуржцы, путешествующие на пригородных электричках, перед покупкой билета через терминал теперь должны прочитать памятку о коронавирусе.
Как выглядит такое информирование на Финляндском вокзале, показали пользователи соцсетей 5 февраля. Баннер на экране рассказывает о способах передачи инфекции, симптомах, признаках интоксикации.
«Ну что, где тут ипохондрики?» – иронизирует опубликовавшая фото петербурженка.
Ну, что, где тут ипохондрики? ? pic.twitter.com/kRxQVZa0j2— Daria. (@abanamat_) February 5, 2020
Тем временем россияне на военных самолётах прилетели из заражённого Китая в Тюмень, где их ждёт двухнедельный карантин.
Справка:
По последним данным СМИ, коронавирус убил уже 494 человека. Эпицентром эпидемии считается 11-миллионная столица провинции Хубэй Ухань. Исследователи полагают, что очагом заражения стал местный рынок.
Первое подозрение на заражение в России выявили 22 января: в Пулково медики в костюмах химзащиты увезли двоих пассажиров рейса из Китая. В итоге врачи заявили, что коронавирус не подтвердился. Роспотребнадзор считает, что «риск распространения в России коронавируса из Китая невелик», однако посольство РФ в Пекине рекомендует россиянам соблюдать меры предосторожности. ВОЗ 30 января признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. 31 января стало известно, что 2019-nCoV все-таки проник в Россию. 3 февраля премьер-министр Михаил Мишустин подписал национальный план по борьбе с коронавирусом.