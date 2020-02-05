Из больницы в Австрии сбежала пациентка с подозрением на коронавирус
Жительница Австрии, у которой подозревают коронавирус, сбежала из больницы в Зальцбурге.
Об этом 5 февраля сообщил местный телеканал OE24. По информации СМИ, 31-летняя местная жительница убежала из инфекционного отделения больницы минувшей ночью. К ее поискам привлекли полицию, которая нашла беглянку у нее дома.
До этого вернувшаяся из Азии женщина позвонила на горячую линию, рассказав, что кашляет и испытывает проблемы с дыханием. Ее привезли в больницу вчера и уже исключили обычный грипп.
Ранее стало известно, что у берегов Японии на якоре стоит лайнер, на борту которого зафиксирован коронавирус. Среди пассажиров есть россияне.
Справка:
По последним данным, количество заболевших пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тысячи, умерло 494 человека. Вспышка коронавируса впервые зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря 2019 года. Помимо КНР случаи заболевания зафиксированы в более чем 20 странах. ВОЗ уже признала вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией международного значения.