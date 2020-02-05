Из больницы в Австрии сбежала пациентка с подозрением на коронавирус

Жительница Австрии, у которой подозревают коронавирус, сбежала из больницы в Зальцбурге.

Об этом 5 февраля сообщил местный телеканал OE24. По информации СМИ, 31-летняя местная жительница убежала из инфекционного отделения больницы минувшей ночью. К ее поискам привлекли полицию, которая нашла беглянку у нее дома.

До этого вернувшаяся из Азии женщина позвонила на горячую линию, рассказав, что кашляет и испытывает проблемы с дыханием. Ее привезли в больницу вчера и уже исключили обычный грипп.

Ранее стало известно, что у берегов Японии на якоре стоит лайнер, на борту которого зафиксирован коронавирус. Среди пассажиров есть россияне.



