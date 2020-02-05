СМИ сообщили о компактном проживании около Рублевки ответственных за поправки в Конституцию. У главы КС Зорькина нашли недвижимость на 220 млн

Ключевые чиновники, которые отвечают за внесение изменений в основной документ страны, могут быть соседями. В 2018 году к ним присоединился и глава Конституционного суда Валерий Зорькин после покупки участка в поселке дачного хозяйства «Архангельское».

«Недвижимость [Валерия Зорькина] была оплачена», – так 5 февраля информацию СМИ «Фонтанке» прокомментировали в пресс-службе Конституционного суда, не став вдаваться в подробности.

Издание «Проект», в свою очередь, уточняет, что сделка якобы произошла в 2018 году, когда находившийся в федеральной собственности дом перешел главе суда. «А через несколько месяцев на основании приказа, выданного Управлением делами президента, [Зорькин] приобрел у Рублево-Успенского оздоровительного комплекса участок земли под своим особняком — 26 соток. Земля в поселке дачного хозяйства «Архангельское» очень дорогая: рыночная стоимость только земли Зорькина сейчас может превышать 220 миллионов рублей», – подсчитали журналисты, подчеркнув, что «такую сумму он может заработать за 17 лет».

В районе Рублевки журналисты нашли возможную недвижимость других чиновников, которые отвечают за поправки в Конституцию. Так, начальник государственно-правового управления президента Лариса Брычева якобы в 2006 году стала владелицей участка в 27 соток в деревне Лызлово. Сопредседатель рабочей группы по изменению Конституции Павел Крашенинников якобы живет в поселке дома отдыха Успенское, где могут обитать бывший генпрокурор Юрий Чайка и заместитель Сергея Шойгу Тимур Иванов. Кроме того, «Проект» утверждает, что главный ответственный за поправки Сергей Кириенко якобы тоже проживает по соседству.





Напомним, что о реформе основного закона Владимир Путин заявил, выступая с посланием Федеральному собранию 15 января. Чуть позже, на встрече с общественностью в Вологодской области, глава государства пояснил, что предложенные изменения «продиктованы жизнью», а не желанием продлить свои полномочия. Президент уже создал рабочую группу из 75 человек. Её сопредседателями стали глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ Талия Хабриева.

Законопроект Владимира Путина о поправках в Конституцию РФ был единогласно принят Госдумой в первом чтении 23 января. Дата второго чтения пока не определена.