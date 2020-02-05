Минеры отправили суды по второму кругу, вспомнили и про налоговиков

По второму разу пошли на выход днем 5 февраля суды Петербурга. Вместе с ними авторы спам-рассылки указали на налоговые инспекции города.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов, работу прервали Красногвардейский, Василеостровский, Октябрьский и Приморский суды. Все, кроме последнего, сегодня уже закрывались на проверку.

Письмо, которое пришло в Красногвардейский суд (а почему-то именно его «любят» минеры), уведомляет, что бомбы стоит искать еще и в налоговых инспекциях Красногвардейского и Приморского районов. Пошли ли на выход налоговики, пока неизвестно.

Напомним, утром с прогулки начали рабочий день 7 судов.



