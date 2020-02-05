Полиция задержала петербуржца, спрятавшего в себе пару бутылок краденого вина из ресторана Пулково

Полиция задержала мужчину, который умудрился выпить залпом две бутылки вина, при этом не заплатив за него. О происшествии в петербургском аэропорту Пулково сообщила 5 февраля пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Отмечается, что кража произошла накануне. Внимание блюстителей порядка привлёк пьяный 39-летний мужчина, гуляющий в зале регистрации. Его доставили в дежурную часть и составили протокол об административном нарушении по статье «Появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения» . Петербуржец объяснил, что специально приехал в терминал, чтобы посмотреть, как он выглядит.

Впрочем, составленный протокол нарушителя не остановил. Освободившись от внимания полицейских, он пошёл в один из ресторанов, где из витрины достал две бутылки вина и тут же всё выпил, после чего ушёл. По горячим следам мужчину задержали и возбудили административное дело по статье «Мелкое хищение».



