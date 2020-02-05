Более 100 нарушений за первые дни: ГИБДД подвела промежуточные итоги проверок такси в Петербурге

За первые дни оперативно-профилактического мероприятия «Нелегальное такси», которое проходит в Петербурге с 3 февраля, сотрудники ГИБДД проверили более 1000 машин и выявили более 100 нарушений в сфере перевозок легковыми такси. В ведомстве рассказали о первых итогах.

Как сообщает 5 февраля Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, только за один день мероприятия инспекторы технадзора ОГИБДД Московского района проверили 42 водителя и выявили 14 нарушений ПДД. В том числе попались два таксиста без водительских прав, три автомобиля имели технические неисправности, и 6 раз водители не соблюдали требования дорожных знаков или разметки.

Также сотрудники полиции составили два административных протокола за осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии. Шесть машин были изъяты в рамках административного производства.





В Кировском районе Петербурга сотрудники ГИБДД в ходе сплошных проверок таксистов осмотрели 115 автомобилей. Семь водителей были привлечены к административной ответственности за управление неисправными машинами и шестеро – за отсутствие лицензии такси. А поскольку за это нарушение они попались не в первый раз, автомобили были задержаны и перемещены на спецстоянку временного хранения.

Сотрудники ГИБДД Центрального района проверили 97 легковых такси. В результате было выявлено 5 фактов осуществления предпринимательской деятельности без государственной регистрации или лицензии.