Курс рубля продолжает расти. Инвесторы поверили в сделку ОПЕК

Официальный курс рубля, установленный Центробанком на 6 февраля, растет и к евро, и к доллару. Так, единая европейская валюта дешевеет на 38 копеек, до 69,74 руб. Курс доллара теряет 26 копеек — с завтрашнего дня американская валюта будет стоить 63,17 руб.

Отметим, накануне ЦБ опустил официальный курс доллара на 47,5 коп., а евро — на 66,5 коп. На торгах на Московской бирже рубль укреплялся и вчера, а утром 5 февраля он уже подорожал на 48 копеек по отношению к евро и на 35 копеек — к доллару.

На курсе российской валюты могли позитивно отразиться новости о возможной сделке ОПЕК по снижению нефтедобычи, которые остановили падение цен на нефть. Напомним, в начале недели стоимость углеводородов упала до минимума за 13 месяцев — причиной стало снижение спроса в Китае из-за вспышки коронавируса.



