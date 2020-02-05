ФИФА не подтвердила информацию о запрете сборной России на участие в ЧМ-2022

Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила информацию о санкциях в отношении сборной России по футболу. Об этом сообщает в среду, 5 февраля, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.

Ранее арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило России участвовать в чемпионате мира в 2022 году. При этом в РУСАДА соответствующих документов не получали.



