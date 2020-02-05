ФИФА не подтвердила информацию о запрете сборной России на участие в ЧМ-2022
Международная федерация футбола (ФИФА) не подтвердила информацию о санкциях в отношении сборной России по футболу. Об этом сообщает в среду, 5 февраля, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу организации.
Ранее арабское издание BeIN Sports со ссылкой на собственные источники сообщило, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) запретило России участвовать в чемпионате мира в 2022 году. При этом в РУСАДА соответствующих документов не получали.
Справка:
В январе специалисты WADA обнаружили изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которую передала российская сторона. Международные эксперты подозревают, что изменения были внесены специально, чтобы защитить нарушивших антидопинговые правила спортсменов, в настоящее время занимающих высокопоставленные посты. Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Решение исполкома WADA вступит в силу только с одобрения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Российская сторона может оспорить решение WADA в течение 21 дня с момента вынесения вердикта.