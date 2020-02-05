Минивэн в Колпино вылетел на тротуар: свежая пресса цела, а девушку задело

Молодую женщину спасло чудо: вытолкнутая на тротуар тяжелая машина прошла в нескольких сантиметрах от неё. О ДТП в Колпино 5 февраля сообщают очевидцы.

На перекрестке бульвара Трудящихся и улицы Веры Слуцкой столкнулись «Хёндэ Туксон» и «Фиат Добло». Минивэн от удара улетел на тротуар, задев пешехода, рассказывают в группе «Колпино для тебя» «ВКонтакте», уточняя, что не уступил дорогу, предположительно, водитель «Хёндэ».

«Фиат» доехал до ларька «Союзпечати», но не врезался в него. По дороге он задел девушку-пешехода, пишет Наталия в паблике «Автолюбители Колпино» «ВКонтакте». Девушка, по её словам, сразу встала, вызывать скорую помощь не стала. «Я видела момент этой аварии, машина не в ларьке «Союзпечать», все живы, гаишники приехали минут через 30-40», – отмечает Наталия.





В отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти информации об этом ДТП нет. Вероятно, оно обошлось без серьёзных травм.



