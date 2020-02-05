Чёрный дым повалил с территории больницы в Сестрорецке. Туда приехали пожарные

Пожар разгорелся на территории медицинского учреждения в Курортном районе Петербурга. Фото со столбом дыма у здания больницы №40 в Сестрорецке очевидцы публикуют в социальных сетях 5 февраля.

Сообщение о возгорании на улице Борисова, 9, поступило в МЧС в 12:46, рассказали в пресс-службе ведомства. Огонь охватил контейнер со строительным мусором и мусор на прилегающей территории в 20 квадратов.

В 13:01 пожар локализовали. Сейчас идёт проливка.





«Возгорание возникло на строительной площадке, ответственность за которую на время выполнения строительных работ несёт строительная организация.

Причины устанавливаются. Пострадавших нет», – добавили в самой больнице.