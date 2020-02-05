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Финляндия
05.02.2020 13:33
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«Кому как повезёт». Пассажирке «Аллегро» выписали штраф в 87 тысяч рублей за незадекларированное швейцарское кольцо

Золотое кольцо швейцарского бренда Chopard временно изъяли у пассажирки «Аллегро», который ехал из Хельсинки в Петербург.

По информации Выборгской таможни от 5 февраля, женщина не заполнила  таможенную декларацию. Как она объяснила инспектору, думала, что  «стоимость товара не превышает нормы провоза на двоих».

Ювелирное украшение, которое пассажирка везла в коробке в багаже, пришлось сдать на экспертизу для идентификации и определения рыночной стоимости. Кольцо оценили в 174,5 тысячи рублей.

Теперь любительнице золота придётся заплатить штраф – половину от стоимости товара.


«Кому как повезёт». Пассажирке «Аллегро» выписали штраф в 87 тысяч рублей за незадекларированное швейцарское кольцо

Это уже второй случай на текущей неделе, когда у пассажира «Аллегро» находят один незадекларированный дорогостоящий предмет, а не партию. Так, 4 февраля Выборгская таможня отчиталась о другой находке – швейцарских часах Rado стоимостью 133,7 тысячи рублей. Женщина везла их в багаже и о декларации тоже не думала.

«Кому как повезёт». Пассажирке «Аллегро» выписали штраф в 87 тысяч рублей за незадекларированное швейцарское кольцо

Как заверили «Фонтанку» в пресс-службе Выборгской таможни – два похожих случая подряд – случайность, усиления проверок нет, методика работы не поменялась.

«Задачи досмотреть 100 пассажиров на рейсе или найти 10 нарушителей не стоит. Кому как повезёт [из пассажиров]», – говорит пресс-секретарь Выборгской таможни Наталья Финогина. По её словам, многое зависит от профессионального чутья таможенника. 

«Хочу отметить, что таможенник подходит и спрашивает: "Есть ли какие-то товары, которые вы хотите задекларировать?". Если человек везёт [товар] для себя и не хочет подвергнуть себя стрессу и платить штраф, он может спокойно задать все интересующие вопросы и сказать, что ещё не успел заполнить декларацию. Тем более, сейчас новая пассажирская таможенная декларация, – поясняет Финогина. - Когда пассажир во время досмотра открывает сумку, а инспектор видит коробку, он спрашивает: "Есть ли чеки? Сколько стоит? Куда везёте?". Люди, как правило, говорят, что не знали о необходимости декларировать товары [стоимостью больше 500 евро]».


© Фонтанка.Ру
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