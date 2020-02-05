На борьбу с манипуляцией общественным мнением россиян «Ростелеком» попросил 260 млрд рублей из бюджета

Развитие в России рекомендательных систем контента, распознавания речи и жестов, компьютерной графики, виртуальной и дополненной реальности(VR/AR), создание отечественных мессенджеров, операционной системы, браузера и игровых сервисов обойдутся налогоплательщикам в 260 млрд рублей.

Как пишет 5 февраля «Коммерсантъ», «Ростелекомом» подготовлена «дорожная карта» по реализации сквозных цифровых технологий. Необходимость таких расходов объясняется потребностью снизить риски манипуляции общественным мнением россиян, в том числе из-за рубежа. Предполагается, что крупнейшие отечественные компании и государство обеспечат граждан сервисами, которые не уступают иностранным аналогам или превосходят их.

Ранее Российские железные дороги заявили, что за миллиард закупят отечественные компьютеры с процессорами «Эльбрус».



