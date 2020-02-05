Роскомнадзор передумал блокировать почту, с которой минировали Эрмитаж и Мариинку

Роскомнадзор больше не будет блокировать электронную почту Mailbox.org, которая попала в опалу из-за ложных сообщений о минировании. Администрация почтового сервера предпочла выполнить условия российского регулятора.

Как сообщает 5 февраля федеральное ведомство, оно получило от владельца почты Mailbox.org, компании Heinlein Support GmbH, уведомление о начале работы в рамках требований к организатору распространения информации. В связи с чем Роскомнадзор отзывает свой иск о блокировке доступа к ресурсу. Таганский суд Москвы не против.

«31 января 2020 года в ответ на требования Роскомнадзора компания Heinlein Support GmbH, владеющая почтовым сервисом Mailbox.org, предоставила сведения, необходимые для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ)»,- заявила пресс-служба надзорного органа.

Напомним, о том, что два почтовых сервиса – Mailbox.org и Scryptmail.com — оказались под ударом Роскомнадзора и ФСБ, стало известно в минувшем сентябре. Их операторы не выполнили требование о включении в реестр организаторов распространения информации. Но это было лишь формальной причиной. На самом деле, по мнению экспертов, гнев ведомств был связан с тем, что весной 2019 года с адресов на этих ящиках рассылались письма о минировании Эрмитажа, Мариинского театра и детских садов Петербурга.





Сейчас Роскомнадзор борется с другим зарубежным почтовым сервисом, Startmail, с которого приходили анонимки о минировании судов и сотен других объектов в Петербурге.