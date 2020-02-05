Коронавирус с чесноком. Дефицит продовольствия из-за эпидемии России не грозит, считают в Минсельхозе

Минсельхоз РФ не рассматривает ограничение ввоза продовольствия из Китая из-за эпидемии коронавируса. Об этом 5 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замминистра сельского хозяйства Максима Увайдова.

«Чтобы какие-то продукты передавали коронавирус — нет, пока об этом не могу ничего сказать», – заявил чиновник.

Дефицит некоторых видов продуктов из-за сокращения поставок из Китая, по мнению замминистра, маловероятен. «У нас приличный запас продуктов, наши аграрии справятся с чесноком точно», – подчеркнул он.

Накануне аналитики Россельхозбанка сообщили, что коронавирус может вызвать дефицит чеснока, поскольку на долю Китая приходится до 80% его поставок на российский рынок. О том, без каких еще продуктов может оставить петербуржцев коронавирус, читайте в материале «Фонтанки».



