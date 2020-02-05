Источник: WADA уведомило Россию о запрете на участие в футбольном ЧМ-2022. В РУСАДА не в курсе

Санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта впервые могут коснуться футбола. Как сообщил в среду, 5 февраля, арабский телеканал beIN SPORTS, ВАДА решило отстранить сборную России от участия в чемпионате мира 2022 года.

«Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре», – говорится в твиттере beIN SPORTS со ссылкой на репортера канала.

Отметим, что в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) пока не в курсе ситуации.

«Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано», – сказал РИА Новости гендиректор агентства Юрий Ганус.



