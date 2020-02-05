Источник: WADA уведомило Россию о запрете на участие в футбольном ЧМ-2022. В РУСАДА не в курсе
Санкции Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении российского спорта впервые могут коснуться футбола. Как сообщил в среду, 5 февраля, арабский телеканал beIN SPORTS, ВАДА решило отстранить сборную России от участия в чемпионате мира 2022 года.
«Всемирное антидопинговое агентство уведомило Россию о запрете на участие в чемпионате мира 2022 года в Катаре», – говорится в твиттере beIN SPORTS со ссылкой на репортера канала.
Отметим, что в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА) пока не в курсе ситуации.
«Никаких официальных документов от WADA на данную тему мы не получали. Я считаю, что для подобного рода заявлений, пока идет судебное разбирательство, еще слишком рано», – сказал РИА Новости гендиректор агентства Юрий Ганус.
Справка:
В январе специалисты WADA обнаружили изменения в базе данных московской антидопинговой лаборатории, которую передала российская сторона. Международные эксперты подозревают, что изменения были внесены специально, чтобы защитить нарушивших антидопинговые правила спортсменов, в настоящее время занимающих высокопоставленные посты. Исполком WADA 9 декабря принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в частности лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и Олимпиады). Решение исполкома WADA вступит в силу только с одобрения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне. Российская сторона может оспорить решение WADA в течение 21 дня с момента вынесения вердикта.