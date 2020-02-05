Главгосэкспертиза повторно одобрила новую линию Каменногорск – Лосево для транзитных грузоперевозок в Финляндию и новых станций для электричек

Строительство железнодорожной линии Лосево – Каменногорск позволит переключить на новое направление практически все транзитные грузовые перевозки к портам Финского залива, освободив ветку, по которой ездит «Аллегро». Об этом сообщается 5 января на сайте Главгосэкспертизы (подведомственно Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ).

В сообщении говорится, что проектно-сметная документация проекта была рассмотрена повторно и получила положительную рекомендацию. Ранее проект одобрили в 2010-м и 2012-м, но в этот раз были актуализированы данные по полосе и площади постоянного отвода, исключен один из остановочных пассажирских пунктов и доработаны решения по строительству других, откорректирован перечень, количество и геометрические размеры искусственных сооружений, объемы работ по устройству дорожной одежды и притрассовых автомобильных дорог.

Строящаяся на территории Выборгского и Приозерского районов Ленинградской области двухпутная электрифицированная железнодорожная линия Лосево – Каменногорск протяженностью порядка 62 км располагается в центральной части Карельского перешейка, вдоль озерно-долинной системы. Цель работ – перевести на новое направление практически все транзитные грузовые железнодорожные перевозки, которые сейчас идут через Выборг на погранпункт «Бусловская».

«При этом основу грузоперевозок в направлении Каменногорска составят внешнеэкономические грузы: нефтяные – в адрес портов в Высоцке, Приморске и в Финляндии, уголь – для порта в Высоцке, и лесные грузы – на экспорт в Финляндию и для целлюлозно-бумажного комбината ОАО «Светогорск». В обратном направлении перевозят преимущественно грузы местного района тяготения, в том числе щебень с предприятий нерудной промышленности с Карельского перешейка и импортные грузы из Финляндии», – говорится в заключении.





Проект также предусматривает строительство двух обгонных пунктов Дружное и Озерское с путевым развитием, обеспечивающим возможность накопления и пропуска пакетов поездов и перевода их с одного главного пути на другой.

Для дачников из Петербурга на линии организуется и пассажирское пригородное движение со строительством новых остановок в районе населенных пунктов. Общие пассажиропотоки составят порядка 80 тыс. человек в год.

Ранее «Фонтанка» писала, что Финляндия и Россия обсуждают возможность изменить статус железнодорожного пункта пропуска «Светогорск» на международный, чтобы расширить возможности транзитных грузоперевозок. Также были проведены предварительные расчёты перспективы запуска электрички Петербург – Иматра через Светогорск. Однако и для расширения грузовых, и для запуска пассажирских перевозок пункту пропуска потребуется реконструкция. Для электрички необходимо электрифицировать участок от Каменногорска до границы. Однако тестовый заезд «Ласточки» сделали по пути через Выборг, откуда до Иматры она шла с тепловозом.