Красный цвет – хода нет. «Ниссан», устроивший хаос у Александринского театра, передвинули руками

Михаил Грачев / «Фонтанка.ру»

В центре Петербурга водитель «Ниссана Тииды» из-за небрежной парковки устроил локальный коллапс, перегородив проезд автобусу. Очевидцем этого события на площади Островского 5 февраля стал корреспондент «Фонтанки».

Двухэтажный туристический автобус никак не вписывался в поворот у Александринского театра из-за красного «Ниссана». Водитель не оставил номера телефона под стеклом, а методичные пинки по колесам продемонстрировали, что на машине или нет сигнализации, или она не работает. Водитель автобуса позвонил в «112» и стал терпеливо ждать. Автомобилисты, стоявшие за ним в пробке, таким терпением не обладали и попросту сдавали задом до площади перед театром, где разворачивались и уезжали через Невский проспект.

На 15-й минуте ожидания двое сотрудников одной из городских служб, случайно оказавшиеся рядом, предложили водителю автобуса передвинуть «Ниссан» руками. Трое мужчин сумели раскачать машину весом 1,3 тонны и сдвинуть её заднюю часть, чем освободили проезд.





По данным «Фонтанки», хозяйка автомобиля подбирается к 65-летнему юбилею. Один раз она уже получила штраф за неправильную парковку. На звонок «Фонтанки» она не ответила. Кто управлял машиной сегодня – неизвестно. Публикуем фотографию с номером автомобиля, чтобы привлечь внимание ГИБДД к факту нарушения.

Подобные заторы чаще всего случаются на Большой Конюшенной. Там из-за парковки вторым рядом (иногда так бросают машины покупатели ДЛТ) встают автобусы, а за ними и вся улица.



