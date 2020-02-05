На тонком льду Финского залива засел отчаянный рыбак. Он не дался спасателям

После первого устойчивого минуса этой зимы лёд покрыл водные поверхности в Петербурге. Для рыбаков это сигнал к началу сезона бурения. Остановить желающих присесть у лунки не могут ни чувство опасности, ни предупреждения МЧС.

Фото с рыбаком, устроившимся на льду у парка 300-летия Петербурга, опубликовали очевидцы 5 февраля. В кадр также попали катер на воздушной подушке и сотрудник МЧС.

«О чём-то поговорили с самым отчаянным и уплыли восвояси», — пишут горожане про спасателей.





Рыбак своего места не оставил.

В пресс-службе МЧС Петербурга «Фонтанке» напомнили, что сейчас в городе не действует запрет выхода на лёд. Сотрудники ведомства могут только предупредить об опасности, насильно же эвакуировать засидевшихся у них полномочий нет.