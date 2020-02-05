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05.02.2020 12:04
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ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще двух банков

ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще двух банков

ГК «Эталон»

Банк «Возрождение» и АО БАНК «СНГБ» аккредитовали жилой комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro, который Группа «Эталон» возводит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».

По условиям банка «Возрождение» приобрести квартиру в новом проекте Группы «Эталон» можно с первоначальным взносом в размере от 20% и более от стоимости недвижимости. Минимальная процентная ставка по кредиту от 7,95% возможна при сумме займа от 5 млн рублей до 60 млн рублей. При сумме кредита от 3 до 5 млн рублей процентная ставка составит от 8,2%, а на ипотечный займ от 300 тыс рублей до 3 млн рублей – от 8,45% годовых. Срок кредитования – от 3 до 30 лет. 

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.vbank.ru

По программе Сургутнефтегазбанка процентная ставка по кредиту составит от 12,5% при условии внесения первоначального взноса до 9,99%. При увеличении первоначального взноса от 10% до 14,99% процентная ставка может составить от 10,25% годовых или от 10,0% при первоначальном взносе от 15% до 19,99%. Минимальная процентная ставка Сургутнефтегазбанка – от 9,6% годовых при оформлении кредита с первоначальным взносом от 20%. Ипотечный займ выдается на срок от 1 до 30 лет. Возможная сумма кредита – от 100 тыс рублей до 15 млн рублей.

Подробнее с условиями ипотечного кредитования можно ознакомиться на сайте https://www.sngb.ru

Комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro будет состоять из двух жилых зданий повышенной комфортности, каждое из которых будет иметь собственный подземный паркинг. В жилом комплексе запроектировано 782 квартиры площадью от 35 до 127 кв. м. Отличительной чертой локации новых корпусов станет их близость к набережной Обводного канала. Проект будет обладать хорошей транспортной доступностью: всего в 7 минутах ходьбы находится несколько станций метро и остановок общественного транспорта. Также новый проект будет иметь удобные выезды на Московский проспект и Западный скоростной диаметр (ЗСД). Исторический центр города находится в 5-7 минутах езды на автомобиле, аэропорт – в 15-20 минутах.

Банк «Возрождение» лицензия Центрального банка № 1439 от 22 января 2015 г.

АО "Сургутнефтегазбанк" АО БАНК «СНГБ» лицензия Банка России №588 от 05.09.2016г.

Справка о Группе «Эталон»

ЖК "Галактика Pro" - застройщик ООО "Специализированный застройщик "Эталон Галактика"", проектная декларация на сайте наш.дом.рф

 

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ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще двух банков

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