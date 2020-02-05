Клубы РПЛ единогласно выдвинули одного кандидата на пост президента лиги. Обошлось без сюрпризов

Срок выдвижения кандидатур на пост президента Российской премьер-лиги завершился 4 февраля 2020 года. Как сообщает пресс-служба РПЛ, все шестнадцать клубов единогласно выдвинули действующего главу Сергея Прядкина.

«Мы учли рекомендации избиркома Российского футбольного союза (РФС) по процедуре выборов президента РПЛ, клубы Премьер-лиги приняли предложенные корректировки и проведут выборы президента Премьер-лиги в соответствии с избирательным регламентом РФС. Я благодарен всем клубам Лиги за оказанное мне доверие. Буду готовиться к выборам», – прокомментировал решение Сергей Прядкин.

По его словам, 17 марта перед началом голосования он собирается представить руководителям клубов отчет о работе Лиги за последние пять лет и ключевые направления программы развития РПЛ на следующий пятилетний период.

Прядкин был единогласно переизбран 16 января, однако РФС аннулировал результаты перевыборов. Он признал их неправомерными и посчитал, что эти выборы нарушают принципы регламентов как РФС, так и Международной федерации футбола (FIFA). РПЛ обязали провести новые выборы в течение трех месяцев. Они состоятся 17 марта.



