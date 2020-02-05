Смольный пообещал, что тарифы на капремонт в 2020-м больше расти не будут. Дальнейшие решения «озвучат своевременно»

Тарифы на капремонт в Петербурге в 2020 году расти больше не будут. Насчет 2021-го чиновники не дают определенного ответа.

О планах Смольного депутаты Законодательного собрания 5 февраля спросили вице-губернатора Николая Бондаренко в ходе заседания парламента. По словам чиновника, в 2020 году нового роста тарифов не ожидается. На вопрос о том, ждать ли нового подорожания в 2021-м, чиновник ответил только: «Экономическая ситуация меняется... Решение будет озвучено своевременно».

Кроме того, депутаты попытались выяснить, сколько сам город теперь платит за капремонт — не в виде субсидий, а именно как собственник жилья. Глава Фонда капремонта сообщил, что если субсидия составляет около 3 млрд рублей, то в качестве владельца Петербург платит около полумиллиарда, это делается через районные жилищные агентства. Депутат Алексей Ковалев спросил, каким образом эту сумму можно было учесть в бюджете на 2020 год, если он был утвержден до решения о росте тарифов на капремонт. По словам Шабурова, это направление обезличено и заложено в общие затраты города как собственника; деньги, как он заявил, вписывали в бюджет с запасом.

С начала года, напомним, ставка взноса на капремонт выросла с 4-5 рублей за метр до 8-9 рублей. Губернатор Александр Беглов призвал относиться к этому «с пониманием».



