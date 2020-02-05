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Происшествия
05.02.2020 12:29
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«Черная полоса» перешла с пешеходов на водителей: за сутки в Ленобласти погибли трое

За минувшую среду, 4 февраля, в Петербурге и Ленинградской области 378 дорожных аварий. Это относительно невысокая суточная аварийность для двух регионов, но без трагичных последствий день не обошелся: хотя пострадавших было всего 14, три человека погибли.

Как сообщает 5 февраля Управление ГИБДД по СПб и ЛО, в Петербурге за минувшие сутки произошло 313 ДТП. В шести случаях были пострадавшие – всего 6 человек, все совершеннолетние. Погибших не было.

Одна из аварий с пострадавшими произошла в 5 утра на пустом Невском проспекте. Две легковушки не поделили регулируемый перекресток. Также петербургских водителей 4 февраля тянуло к стенам: на Лиговском такси Hyundai улетело в бетонный забор, а на Шуваловском Skoda приехала в дом.

В Ленобласти ДТП были малочисленнее, но серьезнее. Всего на областных дорогах за сутки зафиксировали 65 дорожных аварий, из которых в 8 случаях были пострадавшие. Травмы получили 8 человек, три человека погибли.


Управление ГИБДД по С-Пб и ЛО

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Два смертельных ДТП произошли вследствие выезда на встречку. В половине седьмого утра на дороге Дыми – Бор – Колбеки – Бочево Бокситогорского района 68-летний водитель «Лады» 99-й модели не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Мужчина погиб на месте, а в автобусе пострадали два пассажира.

В начале второго часа дня на трассе «Кола» в Волховском районе с управлением не справился 60-летний водитель грузовой «ГАЗели». Машина тоже выехала на встречку, где столкнулась с фурой. Грузовики раскидало по кюветам, водитель «ГАЗели» умер на месте.

А в половине девятого часа вечера на дороге А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» в Гатчинском районе 21-летний водитель «Лады» 15-й модели при выезде с прилегающей территории не пропустил грузовой Volvo с полуприцепом. От удара парня и его 27-летнего пассажира выбросило из машины: пассажир попал под ВАЗ и получил травмы средней тяжести, а вот водитель угодил под колеса прицепа и погиб на месте.

Также, по данным «Фонтанки», в Шлиссельбурге в ДТП пострадала девочка-подросток. Около трех часов дня у дома 4 по улице 1 Мая в Шлиссельбурге столкнулись автомобиль ВАЗ-2110 и еще одна «Лада». В результате пострадала 13-летняя пассажирка «десятки»: девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение и ссадину лба и была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести.

Областным авариям явно способствовала снежная погода, непривычная для водителей этой аномально теплой зимой. Как рассказали «Фонтанке» в Дорожном комитете Ленинградской области, за сутки дорожные службы очистили от снега и наледи 8 тысяч километров региональных трасс. На это понадобилось 58 тонн соли. Районные ДРСУ перевели на усиленный режим работы: круглосуточно дороги патрулируют 414 машин спецтехники, задействованы 600 рабочих.

По прогнозам метеостанций, в ближайшие три дня погода сильно не поменяется: ночью морозы до -18 градусов, возможны длительные снегопады. Самые сильные заморозки ожидают на востоке Ленобласти.

Дорожный комитет Ленинградской области

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