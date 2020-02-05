Губернатор Петербурга доказал, что Анна Митянина знакома с проблемами детства. Депутаты указывают: поздно

Губернатор Петербурга Александр Беглов прислал в городское Законодательное собрание недостающие документы для выдвижения на должность детского омбудсмена своей заместительницы по социальным вопросам Анны Митяниной. Об этом 5 февраля сообщил председатель парламентской комиссии по правопорядку, депутат от «Единой России» Александр Кущак. При этом он уточнил, что документы поступили «после установленного срока».

Ранее юридическое управление петербургского Заксобрания, проверяя документы претендентов на пост уполномоченного по правам ребенка, не сумело однозначно установить, подходит ли на эту должность Анна Митянина. Среди документов, поданных Бегловым, они не увидели доказательств того, что вице-губернатор знакома со спецификой защиты интересов детей. Впоследствии парламентская комиссия под руководством Александра Кущака единогласно утвердила негативное заключение в отношении Анны Митяниной.

Недавно у вице-губернатора появилась конкурентка: на должность детского омбудсмена наряду с ней претендует сотрудница аппарата Заксобрания Юлия Шик. Последняя пользуется поддержкой спикера парламента Вячеслава Макарова.



