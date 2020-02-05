Коливинг YouCо оформят парижские дизайнеры

предоставлено Becar Asset Management

Дизайн общественных пространств коливинга YouCo, который появится на улице Орджоникидзе, 44, в Петербурге, выполнит парижская студия архитектуры и дизайна Cutwork.

Контракт на разработку дизайна со студией заключила компания-девелопер проекта, Becar Asset Management. Коливинг войдет в состав отельного комплекса и станет одним из крупнейших в стране – в проекте предусмотрено 2200 юнитов.

Архитектурный проект коливинга YouCo в составе отельного комплекса предполагает пять корпусов, связанных крытой переходной галерей. Каждому из резидентов будет доступен разный функционал общественного пространства в зависимости от потребностей. Архитектурная группа Cutwork создает универсальную среду с модульной мебелью, которую легко трансформировать под индивидуальные потребности каждого из резидентов. Например, для своего парижского проекта коливинга дизайнеры изготовили более 5000 предметов мебели.

«Мы хотим создать проект, который станет коливингом не только по названию, но и по сути. Именно поэтому для дизайна общественных пространств мы привлекли партнера с реальным и успешным опытом в подобном формате. В этом проекте мы хотим реализовать наше видение общественных пространств на основе опыта Becar и Cutwork, поскольку это не только работа с дизайном и архитектурой, но и внимание к процессам и отношениям, которые сформирует сообщество резидентов», – комментирует Екатерина Тейдер, директор направления девелопмента Becar Asset Management.

«При проектировании пространства сначала мы учитываем способы его использования и потенциальные цели, а затем приступаем к разработке дизайна или мебели. Таким образом, наши проекты могут упростить рабочие процессы и помогать социализации резидентов», – комментирует Антонин Юджи Маэно, соучредитель Cutwork.

Отельный комплекс cOASIS Vertical на улице Орджоникидзе, 44 – новый для рынка инвестиционный продукт, совмещающий несколько форматов отелей. В состав проекта войдут два отеля под международными брендами и один коливинг. В 2023 году запустят корпус площадью около 16 тыс.кв.м, где разместятся первые 494 юнита коливинга, а к 2025 году этот формат реализуют еще в двух корпусах, увеличив номерной фонд до 2200 юнитов.

Компания Бекар

Гостиничный комплекс на Орджоникидзе – застройщик ООО «Орджоникидзе, 44», проектная декларация на сайте https://ord44.ru/