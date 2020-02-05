Генпрокуратура извинилась перед Голуновым, но сам журналист узнал об этом из прессы
Генпрокуратура заявила о принесенных Ивану Голунову извинениях за незаконное задержание и привлечение к уголовной ответственности. Сам журналист говорит, что не в курсе.
Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла извинения корреспонденту сайта «Медуза» Ивану Голунову «в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности», сообщает 5 февраля «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру. Документ якобы уже направлен журналисту.
Сам Голунов пока не знает ничего о принесенных извинениях, пишет «Медуза».
«Выглянул в окно, на асфальте ничего не написано», – цитируют журналиста телеграм-каналы.
«Прокуратура ЗАО, видимо, внутренним голосом извинялась», – прокомментировал это адвокат Ивана Сергей Бадамшин.
Ранее корреспондент интернет-издания потребовал извинений государства. В обращении на имя нового генпрокурора журналист написал: «Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства». Через неделю после этого были задержаны, а потом арестованы экс-полицейские, участвовавшие в задержании Голунова. Денису Коновалову, Игорю Ляховцу, Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву и Акбару Сергалиеву вменяют превышение полномочий, фальсификацию доказательств и хранение наркотиков. Уметбаев признал вину по эпизоду с превышением должностных полномочий: он «нанес пощечину» Голунову.
Справка:
Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в Москве по подозрению в продаже наркотиков. Сам сотрудник «Медузы» утверждал, что вещества были подброшены из-за подготовки материала о похоронном бизнесе, где фигурируют имена сотрудников ФСБ. После протестных пикетов и выступлений по всему миру журналиста отпустили в связи с непричастностью. Работы лишился ряд сотрудников московской полиции. В МВД приняли решение создать подразделение, контролирующее сотрудников службы «наркотического» направления. СК заявили, что квалифицировали это преступление как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий (пункт «в» части 3 статьи ст. 286 УК РФ) после того, как, отвечая на вопрос журналистов на ежегодной пресс-конференции, президент Путин сообщил, что, по его информации, дело возбуждено.