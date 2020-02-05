Генпрокуратура извинилась перед Голуновым, но сам журналист узнал об этом из прессы

Генпрокуратура заявила о принесенных Ивану Голунову извинениях за незаконное задержание и привлечение к уголовной ответственности. Сам журналист говорит, что не в курсе.

Прокуратура Западного административного округа Москвы принесла извинения корреспонденту сайта «Медуза» Ивану Голунову «в связи с его необоснованным привлечением к уголовной ответственности», сообщает 5 февраля «Интерфакс» со ссылкой на Генпрокуратуру. Документ якобы уже направлен журналисту.

Сам Голунов пока не знает ничего о принесенных извинениях, пишет «Медуза».

«Выглянул в окно, на асфальте ничего не написано», – цитируют журналиста телеграм-каналы.





«Прокуратура ЗАО, видимо, внутренним голосом извинялась», – прокомментировал это адвокат Ивана Сергей Бадамшин.

Ранее корреспондент интернет-издания потребовал извинений государства. В обращении на имя нового генпрокурора журналист написал: «Прошу признать незаконным бездействие должностных лиц Генеральной прокуратуры, выразившееся в невыполнении обязанности принести официальное извинение от имени государства, и принести официальное извинение от имени государства». Через неделю после этого были задержаны, а потом арестованы экс-полицейские, участвовавшие в задержании Голунова. Денису Коновалову, Игорю Ляховцу, Роману Феофанову, Максиму Уметбаеву и Акбару Сергалиеву вменяют превышение полномочий, фальсификацию доказательств и хранение наркотиков. Уметбаев признал вину по эпизоду с превышением должностных полномочий: он «нанес пощечину» Голунову.