Коронавирус заставил «Газпром нефть» отменить корпоративную «Олимпиаду» в Сочи

Организационный комитет зимних Игр «Газпром нефти»-2020 в связи со вспышкой коронавирусной инфекции в Китае и сопредельных странах принял решение отказаться от проведения очередных соревнований в Сочи 18-21 февраля.

Как говорится в заявлении заместителя генерального директора по организационным вопросам и председателя оргкомитета зимних Игр «Газпром нефти»-2020 Кирилла Кравченко, которое распространяется 5 февраля среди сотрудников компании, решение продиктовано необходимостью принятия профилактических мер в условиях «неопределенной эпидемиологической ситуации роста заболеваемости в глобальных масштабах».

«Мы все с нетерпением ждали этого спортивного праздника, организационный комитет провел большую подготовительную работу, спортсмены целеустремленно тренировались и проходили отборочные туры для того, чтобы принять участие в соревнованиях. Зимние Игры должны были стать рекордными по разнообразию спортивных дисциплин, количеству как непосредственных участников, так и интерактивных болельщиков», – отметил Кравченко.

И добавил, что хоть Игры и не состоятся в Сочи в феврале, но финальные этапы соревнований по хоккею, лыжным гонкам, биатлону, гиревому спорту и шахматам пройдут в другое время и в других местах.

Намеченный в Сочи финансовый форум также планируется перенести. Об этом заявляли премьер-министр Михаил Мишустин и вице-премьер Татьяна Голикова.



