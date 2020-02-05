Праздники не за горами. Для пожилых одиноких петербуржцев начали собирать подарки к 8 Марта и 23 Февраля

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» начал сбор подарков для одиноких петербуржцев к 8 Марта и 23 Февраля.

Планируется собрать 150 подарочных наборов для дам. «В таком наборе может быть хороший шампунь и кондиционер, мусс или другое необходимое средство для укладки волос, набор помад или лаков (нюдовые или классические алые расцветки), крем для ухода за кожей лица и рук 50+», – рассказали в фонде. Для мужчин собирают наборы для бритья.

Сбор будет проходить до 28 февраля. Привезти подарки можно в офис фонда в рабочие дни с 10:00 до 19:00 по адресу: Басков переулок, 12, офис 101. В выходные – по договорённости.

Задать вопросы сотрудникам фонда и узнать подробности можно в официальном паблике «Долго и счастливо».