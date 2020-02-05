Овечкин стал вторым игроком в истории НХЛ после Гретцки, забившим 40 голов в 11 сезонах

Российский хоккеист американского клуба «Вашингтон Кэпитлз» Александр Овечкин, забив три шайбы в ворота «Лос-Анджелес Кингз» (4:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ, установил сразу несколько достижений.

4 минуты и 24 секунды – Овечкин кладет хет-трики быстрее, чем ты успеваешь выпить бутылку пивка. У него 14 голов за 7 матчей, две шайбы до восьмой сотни и 196 голевых сирен до Гретцки. Машина???pic.twitter.com/PRwUZ3vP8e — Это хоккей! (@sports_hockey) February 5, 2020

Теперь на его счету 40 голов в 53 матчах сезона. Овечкин достиг этой отметки в 11-й раз в карьере. По этому показателю форвард вышел на второе место в истории лиги, превзойдя достижения Марселя Диона и Марио Лемье (по 10 сезонов с 40 и более шайбами). Рекордсменом является Уэйн Гретцки (12 сезонов).

Кроме того, Овечкин стал первым хоккеистом в истории лиги, забросившим 40 шайб в 11 сезонах, выступая за одну команду.





Еще одно достижение — этот хет-трик стал для Овечкина 27-м в карьере. По этому показателю он вышел на 8-е место в истории лиги, обогнав легендарного Мориса Ришара. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (50), второе место занимает Марио Лемье (40), замыкает тройку лидеров Майк Босси (39).

Всего на счету россиянина 698 голов в НХЛ. Еще две заброшенные шайбы позволят ему стать 8-м хоккеистом в истории лиги, перешагнувшим отметку в 700 голов.