Новый детский сад в Янино заведен под крышу

фото предоставлено ГК «КВС»

В детском саду, который возводится на территории микрорайона «Ясно.Янино», завершились работы по монолитному каркасу и устройству кровли. Об этом сообщили в Группе компаний «КВС», которая занимается возведением социального объекта.

«К началу февраля мы закончили возведение основного монолитного каркаса здания ДОУ, входов и пандусов, внутренних стен и перегородок, выполнили устройство кровли. Кроме того, уже закончены работы по наружной тепловой сети», — уточнили в ГК «КВС».

Трехэтажный детский сад рассчитан на 200 воспитанников, сюда будут приниматься дети от 1 года. В здании предусмотрено все необходимое для комфорта и полноценного развития детей: спальни, столовая, музыкальный и спортивный залы, игровая комната, душевые, медицинский кабинет, прачечная и гладильная. Просторная территория двора вместит разнообразные комплексы для игр и физической активности.

Детский сад возводится силами застройщика микрорайона «Ясно.Янино» — ГК «КВС». Завершение строительства запланировано на конец 2020 года, после ДОУ будет передано правительству Ленинградской области.

Микрорайон «Ясно.Янино» – масштабный проект Группы компаний «КВС», подразумевающий комплексное освоение территории площадью порядка 43 га во Всеволожском районе Ленинградской области. Проект включает невысотную 8-этажную жилую застройку, а также всю необходимую социальную и коммерческую инфраструктуру. На территории микрорайона появятся два детских сада на 200 мест и школа на 1200 мест. Уже сегодня в «Ясно.Янино» работает частный детский сад, отделения детской и взрослой поликлиники, где пациентов принимают по ОМС, пожарное депо. В коммерческих помещениях на первых этажах открыты магазины, кафе, аптека, пекарня и другие сервисы.

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)