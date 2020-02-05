Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -4
$ 63.17р
69.74р
15:09 05.02.2020
Расширенный поиск

Строительство
Публикуется на правах рекламы
05.02.2020 11:35
Печать

Новый детский сад в Янино заведен под крышу

Новый детский сад в Янино заведен под крышу

фото предоставлено ГК «КВС»

В детском саду, который возводится на территории микрорайона «Ясно.Янино», завершились работы по монолитному каркасу и устройству кровли. Об этом сообщили в Группе компаний «КВС», которая занимается возведением социального объекта.

«К началу февраля мы закончили возведение основного монолитного каркаса здания ДОУ, входов и пандусов, внутренних стен и перегородок, выполнили устройство кровли. Кроме того, уже закончены работы по наружной тепловой сети», — уточнили в ГК «КВС».

Трехэтажный детский сад рассчитан на 200 воспитанников, сюда будут приниматься дети от 1 года. В здании предусмотрено все необходимое для комфорта и полноценного развития детей: спальни, столовая, музыкальный и спортивный залы, игровая комната, душевые, медицинский кабинет, прачечная и гладильная. Просторная территория двора вместит разнообразные комплексы для игр и физической активности.

Детский сад возводится силами застройщика микрорайона «Ясно.Янино» — ГК «КВС». Завершение строительства запланировано на конец 2020 года, после ДОУ будет передано правительству Ленинградской области.

Микрорайон «Ясно.Янино» – масштабный проект Группы компаний «КВС», подразумевающий комплексное освоение территории площадью порядка 43 га во Всеволожском районе Ленинградской области. Проект включает невысотную 8-этажную жилую застройку, а также всю необходимую социальную и коммерческую инфраструктуру. На территории микрорайона появятся два детских сада на 200 мест и школа на 1200 мест. Уже сегодня в «Ясно.Янино» работает частный детский сад, отделения детской и взрослой поликлиники, где пациентов принимают по ОМС, пожарное депо. В коммерческих помещениях на первых этажах открыты магазины, кафе, аптека, пекарня и другие сервисы.  

Справка о компании ГК "КВС"

ЖК «ЯСНО.ЯНИНО» (застройщик ООО "КВС Девелопмент", проектная декларация на сайте http://www.kvsspb.ru/obekty/ja_ja_yasno_yanino/dokumenty/)

 

Разместить "Новость компании" онлайн
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Новости компаний
ГК «Эталон»
05.02.2020 12:04

ЖК Галактика Pro от Группы «Эталон» получил аккредитацию еще двух банков

Банк «Возрождение» и АО БАНК «СНГБ» аккредитовали жилой комплекс класса бизнес-лайт Галактика Pro, который Группа «Эталон» возводит в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга в непосредственной близости от станций метро «Балтийская» и «Фрунзенская».
предоставлено Becar Asset Management
05.02.2020 11:45

Коливинг YouCо оформят парижские дизайнеры

Дизайн общественных пространств коливинга YouCo, который появится на улице Орджоникидзе, 44, в Петербурге, выполнит парижская студия архитектуры и дизайна Cutwork.
фото предоставлено ГК «КВС»
05.02.2020 11:35

Новый детский сад в Янино заведен под крышу

В детском саду, который возводится на территории микрорайона «Ясно.Янино», завершились работы по монолитному каркасу и устройству кровли. Об этом сообщили в Группе компаний «КВС», которая занимается возведением социального объекта.
предоставлено пресс-службой интернет-портала www.kruizy.ru
05.02.2020 09:55

Kruizy.ru: мы готовы к новому туристическому сезону

Компания Kruizy.ru - один из крупнейших специалистов в сфере морских путешествий, подготовила интересные предложения к новому сезону.
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
04.02.2020 18:00

Открытое небо над Пулковскими высотами

На подъезде к Пушкину вдоль Петербургского шоссе строительная компания «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории.
предоставлено компанией ARKAN
04.02.2020 17:03

Итоги января 2020 года от команды ARKAN

За первый месяц 2020 года было совершено 19 попыток угона транспортных средств. Лидерами по происшествиям в январе стали Санкт-Петербург и ЛО – 10 попыток, за ними идет Москва – 7 попыток и 2 попытки были совершены в регионах.
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
04.02.2020 15:55

«Петербургская Недвижимость» запустила подкаст о том, как купить квартиру

Компания «Петербургская Недвижимость» запустила собственный подкаст «Где жить?» о недвижимости, ипотеке и всем, что нужно знать о покупке квартиры в строящемся доме. В первом выпуске рассказывается, что такое эскроу-счет и стоит ли его бояться.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
04.02.2020 15:32

Специалисты Группы «Эталон» провели экскурсию для школьников по кварталу «Галактика»

На территории квартала «Галактика» от Группы «Эталон» состоялась экскурсия для учащихся старших классов школ-интернатов Санкт-Петербурга в рамках программы Фонда поддержки талантливой молодежи «Лидеры России».
ПСК
04.02.2020 14:30

«Новый Невский» получил аккредитацию еще одного банка

ЖК бизнес-класса «Новый Невский» от ГК «ПСК» аккредитован «Промсвязьбанком».
Группа компаний «ЦДС»
04.02.2020 12:47

Группа ЦДС дарит дополнительные скидки на квартиры и паркинг до 9 февраля

Группа ЦДС запускает акцию «Неделя теплых скидок». До 9 февраля застройщик дарит всем покупателям дополнительные скидки на квартиры в размере до 100 тысяч рублей и на паркинг в размере 50 тысяч рублей.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
04.02.2020 11:30

Снижена ставка по ипотеке на трехкомнатные квартиры в «Новом Оккервиле»

В IV очереди ЖК «Новый Оккервиль» с 1 февраля 2020 года начала действовать программа субсидированной ипотеки от ПАО Сбербанк.
Setl Group
04.02.2020 11:01

Setl Group применяет лазерный сканер для контроля строительства ЖК «Чистое небо»

Технологию лазерного сканирования начал использовать холдинг Setl Group, чтобы дополнительно контролировать качество строительства ЖК «Чистое небо» в Приморском районе.