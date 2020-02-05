После пробуждения подснежников и роз в Петербурге появились одуванчики. Ледяные
Ледяные цветы покрыли берег Финского залива. Застывшую красоту горожане наблюдали в парке 300-летия Петербурга 4 февраля.
На опубликованных в социальных сетях снимках запечатлены льдины, напоминающие одуванчики.
«Прозрачные льдинки сложились в необычные бутоны сказочных цветов», — комментируют местные жители.
В Курортном районе ледяные шары усыпали пляж, а на Елагином острове, несмотря на устоявшийся минус, распускается форзиция.
Из-за аномально тёплой зимы в Петербурге зацвели подснежники, примулы и даже розы, а в лесах появились съедобные грибы.