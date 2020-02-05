После пробуждения подснежников и роз в Петербурге появились одуванчики. Ледяные

Компания «Петербургская Недвижимость» запустила собственный подкаст «Где жить?» о недвижимости, ипотеке и всем, что нужно знать о покупке квартиры в строящемся доме. В первом выпуске рассказывается, что такое эскроу-счет и стоит ли его бояться.