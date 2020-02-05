Суд установил: избирком муниципалитета «Черная речка» незаконно работал в интересах единороссов

Приморский районный суд Петербурга установил, что избирательная комиссия муниципалитета "Черная речка" во время предвыборной кампании "совершила незаконные действия, имеющие своей целью избрание конкретной группы депутатов". Об этом говорится в опубликованной 5 февраля мотивировочной части решения суда, который еще 31 января признал недействительными результаты выборов по одному из округов в этом муниципалитете.

Выборы в "Черной речке" были безальтернативными, написал в решении суд. Всего в муниципалитете распределялось 20 мандатов, при этом до участия в кампании избирком допустил всего 24 кандидата, отказав, в частности, выдвиженцам "Справедливой России". Один из них – оппозиционный активист Павел Чупрунов – и обратился в суд с требованием признать результаты выборов, прошедших без его участия, недействительными. Суд счел, что участие кандидатов "Справедливой России" в кампании могло "существенно изменить распределение голосов, поданных избирателями". По итогам выборов, которые прошли 9 сентября, все 20 мандатов в местном совете получили единороссы.

Как ранее писала "Фонтанка", решение суда угрожает потерей мандата родному брату спикера петербургского Заксобрания и лидеру региональной "Единой России" Вячеслава Макарова Василию. Он уже несколько сроков представляет интересы жителей муниципалитета "Черная речка" в местном совете.

Избирком "Черной речки" на протяжении кампании возглавлял Михаил Доброхотов. В числе его прежних мест работы – должность советника спикера ЗакСа.



