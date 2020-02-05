Желая спасти сына после ДТП с ребёнком, петербурженка отдала десятки тысяч рублей

Петербургская пенсионерка попалась на удочку типичного мошенничества. Сумма, которую она заплатила не задумавшись, довольно большая – 120 тысяч рублей.

По данным «Фонтанки», 81-летняя жительница Дачного проспекта обратилась в полицию днём 4 февраля. По её словам, около часа в её квартире раздался телефонный звонок. На стационарный телефон позвонил мужчина, которого она приняла за своего 55-летнего сына: видимо, он назвал её мамой. Он сказал, что совершил ДТП, в котором пострадал ребёнок, и чтобы избежать ответственности, нужны большие деньги. Затем, похоже, он же позвонил на мобильный телефон пенсионерки и сказал, что к ней скоро подъедут за деньгами.

Действительно, через 20 минут приехал неизвестный мужчина, и дама отдала ему свои сбережения – 120 тысяч рублей. И только потом пенсионерка сообразила, что стала жертвой злоумышленника.

Лицо его она не запомнила: на голову был надет капюшон. Из остальных примет назвала только рост, примерный возраст (40-45 лет), тип внешности – европейский, тёмные брюки и куртка. На мобильнике сохранился номер телефона, с которого звонил мошенник.







