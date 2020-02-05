Девять депутатов петербургского парламента попросили Беглова расторгнуть соглашение с концессионером СКК

Девять депутатов петербургского Законодательного собрания подписали обращение к губернатору Александру Беглову по поводу демонтажа СКК и гибели рабочего во время сноса. Как сообщает корреспондент «Фонтанки» 5 февраля, письмо с требованием расторгнуть концессионное соглашение с ООО «СКА-Арена» и наказать виновных направили главе города лидер фракции «Яблоко» Борис Вишневский, беспартийный Максим Резник, представители Партии роста Оксана Дмитриева и Сергей Трохманенко, члены «Справедливой России» Алексей Ковалев, Надежда Тихонова и Сергей Егоров, коммунисты Ирина Иванова и Ольга Ходунова.

В обращении депутаты ссылаются на «мнение специалистов» о том, что «демонтаж крыши СКК проводили с вопиющим нарушением строительных норм и правил». «Демонтаж был начат спешно, без проекта, без разрешений и согласований, без надлежащего контроля», – отмечают парламентарии. Тот факт, что работы по демонтажу начались именно в тот день, когда можно было подать заявку о включении здания в перечень объектов культурного наследия, авторы письма совпадением не считают. Они просят губернатора присвоить СКК статус памятника и восстановить его прежний вид.

СКК обрушился 31 января — после того, как рабочие отпилили 15 вант, на которых держалась крыша. Вместе с кровлей рухнули и стены. В процессе обрушения погиб рабочий, 29-летний Матвей Кучеров: он отпиливал ванты без страховки. «Фонтанка» публиковала переговоры рабочих, из которых следует, что из люльки Кучеров вышел по приказу с земли. Вице-губернатор Петербурга Максим Соколов заявил, что в Смольном не знают название компании, отвечавшей за демонтаж СКК.



