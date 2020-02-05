Светлана Кузнецова выступит на турнире St. Petersburg Ladies Trophy 2020

Двукратная победительница теннисных турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Светлана Кузнецова подтвердила свое участие в St. Petersburg Ladies Trophy 2020. Как сообщает в среду, 5 февраля, пресс-служба соревнований, уроженка Петербурга выступит на домашнем турнире после трехлетнего перерыва: в 2017 году она уже играла на корте «СИБУР АРЕНЫ», дойдя до четвертьфинала.

На последнем Australian Open Кузнецова выбила из борьбы финалистку «Ролан Гаррос-2019» Маркету Вондроушову (Чехия).

St. Petersburg Ladies Trophy 2020 пройдет в пятый раз. Действующий чемпион — голландка Кики Бертенс. Призовой фонд турнира составляет 782,9 тысячи долларов.



