«Проект» нашел миллиардную недвижимость на Рублевке у родни экс-министра обороны Сердюкова

Миллиардный участок на Рублевке нашли журналисты, изучая состав обитателей элитного уголка Подмосковья. Недвижимость принадлежит кипрскому офшору, связанному с родной сестрой бывшего министра обороны РФ Анатолия Сердюкова.

Об итогах изучения владений в районе Рублево-Успенского шоссе 5 февраля пишет «Проект». Вслед за семьей главы «Ростеха» Сергея Чемезова журналисты присмотрелись к активам родни экс-главы Минобороны Анатолия Сердюкова, уволенного в 2012 году после скандала. В деревне Жуковка есть два участка площадью более 150 соток, которые записаны на Zapadni Enterprises Limited. Этот кипрский офшор ранее пресса связывала с родной сестрой Сердюкова Галиной Пузиковой.

На участке офшора находятся три дома.

«Площадь двух из них — 1,4 тыс. кв. м, еще один — огромный особняк — не стоит на учете в Росреестре. Рыночная стоимость этой недвижимости может составлять по меньшей мере 1,2 млрд рублей, по такой цене в Жуковке сейчас продается участок гораздо меньшей площади», – пишет издание.





Zapadni Enterprises Limited купил эту недвижимость весной 2008 года — примерно через год после назначения Сердюкова на министерскую должность.

Напомним, о Zapadni Enterprises Limited и Пузиковой общественность узнала восемь лет назад во время расследования дела «Оборонсервиса». Тогда сестра министра указала в декларации три квартиры в элитном доме в Молочном переулке Москвы. Одна квартира была оформлена на Zapadni Enterprises Limited.

Ранее муж Галины Пузиковой Валерий являлся фигурантом дела о растрате в бытность директором предприятия, которое сотрудничало с Министерством обороны. Потом дело закрыли.