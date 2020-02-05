Twitter собирается отмечать и удалять фейковые фото и видео

Сервис микроблогов Twitter собирается ввести специальную маркировку для фейковых фото, видео и аудиозаписей. Об этом 4 февраля сообщается в блоге компании.

Соцсеть будет оценивать — не отредактированы ли медиафайлы специально для того, чтобы ввести людей в заблуждение. Проверять будут и метаданные, которые сопровождают твит, а также сам профиль пользователя. Помимо специальной отметки для твитов, вызывающих подозрения, такие посты будут реже показывать в ленте. А пользователей, которые захотят ретвитнуть или лайкнуть подобный твит, собираются предупреждать о нежелательности таких действий. Если же соцсеть решит, что медиафайл может представлять угрозу безопасности человека или группы людей, то его будут удалять.

Новые правила должны вступить в силу с 5 марта 2020 года. Отметим, все крупные американские соцсети ужесточают правила перед выборами президента США, которые пройдут уже в этом году. Так, Twitter еще осенью 2019-го полностью запретил политическую рекламу. Ограничения на политический контент ввел и Instagram.



