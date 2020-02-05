В Петербург завезли ювелирку Louis Vuitton. Прицениться съехались герой статей Голунова и столичные светские львицы

В ночь на 5 февраля в Мраморном дворце Санкт-Петербурга прошел торжественный ужин и презентация новой коллекции французского модного дома, ценник на изделия которой доходил до миллиона евро. «Фонтанка» прикоснулась к dolce vita на Неве через Instagram гостей.

скриншот с сайта instagram.com / hatu357

В Петербург прибыл сразу целый десант посетительниц светских мероприятий из Москвы. Так, Яна Рудковская, которая, судя по её Instagram, давно питает любовь к бренду Louis Vuitton, выложила сразу несколько фотографий. В своих почти 50 сториз она скрупулезно документировала моменты вечера. «Почувствовала себя принцессой на ужине LV в Мраморном Дворце», – так свои впечатления описала продюсер. Для встречи с высоким Рудковская взяла сумочку любимого бренда, а вот ootd (выбранный на этот день наряд. – Прим. ред.) почему-то был от Dior.

В Петербург приехала и Светлана Бондарчук, которую, судя по её сториз, больше заинтересовало представление и виды города. Само шоу она описала как fantastic. Снимок с восхищенной Бондарчук выложил один из гостей, подписав его просто «глаза Луи».





Одним из посетителей мероприятия стал и Олег Шелягов, который в Instagram гордо именует себя «главный российский похоронщик». Широкую известность он приобрел после расследований журналиста Ивана Голунова о российском похоронном бизнесе, однако сам герой материалов назвал выводы материалов «слухами». С петербургского вечера Шелягов не выложил ни одной фотографии, однако попал в кадр одной из сториз основателя собственного бренда Натальи Якимчук.

Фото: instagram

Жена Шелягова Виктория, в свою очередь, активно документировала посещение Северной столицы в своих социальных сетях.

В telegram-канале журнала Tatler сообщается, что прицениться к дорогим украшениям приходил и замначальника Департамента 307 «Газпрома» Олег Андреев, однако его визит в соцсетях не зафиксирован. На мероприятии также заметили Ксению Раппопорт, Матильду Шнурову и Александра Боровского из Русского музея.

Меню вечера в сториз выложила Надя Оболенцева, которая пришла на мероприятие LV в платье бренда с последней обложки голландского Vogue.

Фото: instagram

Из меню мы видим, что гостей потчевали ладожским судаком, арктическими креветками и воздушным муссом с орехами. Интересно, что на ужине люксового французского модного дома подавали не самое элитное новозеландское вино.

Гостей также ожидало театрализованное представление. Девушки на пуантах были одеты во все черное, что контрастировало с яркими и праздничными костюмами гостей.

Фото: instagram

И, конечно, гвоздем вечера Haute Joaillerie стали украшения. Самым дорогим лотом коллекции оказалось колье с бериллами и халцедонами за миллион евро. Это почти 70 миллионов рублей. Для сравнения, за гораздо более скромную сумму Русский музей отреставрировал два зала того самого Мраморного дворца. Покупатель на колье, по слухам, нашелся, однако кто позволил себе или своей спутнице столь щедрый подарок – держится в тайне.

Напомним, в концерн LVMH входят такие элитные бренды как Louis Vuitton, Bulgary, Mo?t & Chandon, Hennessy, а также, после оставшихся формальностей, и производитель ювелирных изделий Tiffany & Co. Об интересе LVMH к ювелирному бизнесу говорит и то, что в январе 2020-го компания купила второй по величине брильянт. В 2019 году LVMH нарастил свою прибыль на 13%, до 7,171 миллиарда евро. Российский рынок остается привлекательным для французского производителя товаров класса люкс, несмотря на кризис. Так, в 2018 году российское отделение Louis Vuitton Moёt Hennessy добилось рекордной выручки в 9,36 миллиарда рублей.

Евгений Богданов, «Фонтанка.ру»