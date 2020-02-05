Утро на дорогах Петербурга: на Пискарёвском фура вписалась не в поворот, а в столб

Несмотря на гололедицу, на дорогах Петербурга по утрам спокойнее обычного – уже второй день общая загруженность не превышает 5 баллов, хотя обычно бывает 6. ДТП тоже немного: за последние дни их число редко переваливает за 350.

Сегодня, 5 февраля, по данным «Яндекс.Карт», самыми загруженными магистралями утром стали Пискарёвский проспект в центр (8 баллов), Московское шоссе в центр (7 баллов), Витебский проспект в центр (7 баллов). Нехарактерно свободное движение отмечено на проспекте Культуры и Тихорецком проспекте в центр (5 баллов, что на 2 балла ниже обычного).

Крупнейшие пробки:





9:30, внешняя сторона КАД, 6,5 км, от проспекта Энгельса до Выборгского шоссе. Пробка продержалась 20 минут. 8:34, Колтушское шоссе, проспект Косыгина, 5,5 км, от КАД до Заневского проспекта. Пробка продержалась 1 час. 9:22, внутренняя сторона КАД, 4,8 км, от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной. Пробка продержалась 2 часа. 9:06, Витебский проспект, Воздухоплавательная улица, 4,2 км, от Бассейной улицы до Лиговского проспекта. Пробка продержалась 2 часа 30 минут. 9:06, Российский путепровод, Индустриальный проспект, 3,5 км, от улицы Латышских Стрелков до Ириновского проспекта. Пробка продержалась 1 час 40 минут.

Среди утренних сообщений об авариях от очевидцев есть ДТП с грузовиком на Пискарёвском проспекте. «Фура не вписалась в поворот, но вписалась в столб», – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

На ЗСД, между Обводным каналом и Васильевским островом, разбилась легковушка.