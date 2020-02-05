Новоселье на Царскосельских холмах: мы будем жить в «Образцовых кварталах»

В Пушкинском районе проходит заселение нового малоэтажного жилого комплекса «Образцовый квартал 5».

Предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта выдано Службой государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга в конце 2019-го. Девелопером и основным застройщиком «Образцовых кварталов» на Царскосельских холмов выступает ООО «Терминал-Ресурс». С 20 января 2020 года участники долевого строительства получают ключи.

Новый жилой комплекс состоит из четырёх пятиэтажных домов, построенных по кирпично-монолитной технологии. Квартирография предусматривает варианты для любой семьи — от студий площадью 24 кв. м до трёхкомнатных квартир свободной планировки площадью больше 100 кв. м.

Подъезды новостройки с нулевого уровня оборудованы бесшумными лифтами производства швейцарской компании Schindler. В качестве системы отопления применён тёплый водяной пол немецкой компании REHAU. Круглогодичное горячее водоснабжение обеспечивают автономные газовые котельные. На входе в каждый дом «Образцового квартала» производится очистка воды, это продлевает срок службы сантехники.

Конфигурация домов образует закрытые дворы, где выполнено озеленение, установлены детская, спортивные площадки, оборудовано место для отдыха. Новый объект уже поставлен на кадастровый учет, идёт оформление собственности. О своих впечатлениях и планах при приёмке квартир рассказывают участники долевого строительства.

Владимир и Елена, новосёлы ЖК «Образцовый квартал 5»:

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

– Сейчас мы живём в густонаселённом районе, где всё обустроено для жизни. С высоты нашей многоэтажки открываются красивые виды, есть места для прогулок, но слишком плотная застройка, много машин, много людей. Наши родственники проживают в Пушкине, часто бываем у них в гостях и гуляем в парках, район очень нравится. Сначала думали о «вторичке» поблизости с родственниками, но решили, что нужна новостройка. Большой плюс «Образцовых кварталов» – малоэтажность и наличие мансардного этажа. Территория обустроена, есть детские площадки, близко расположены дворцы и парки. Дизайн-проект для новой квартиры уже готов, собираемся за пару месяцев сделать ремонт и переехать.

Вадим, новосёл ЖК «Образцовый квартал 5»:

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

– Определяющим при выборе «Образцового квартала» для меня стало местоположение. Был опыт проживания в разных районах города, из некоторых приходилось выезжать в шесть – полседьмого, чтобы вовремя успеть на работу. На Царскосельских холмах транспортная ситуация лучше, есть альтернативные дороги – Витебское или Пулковское шоссе, будет строиться Южная магистраль. Рассматривал разные варианты новостроек, в результате выбранная малоэтажка для меня– лучшее предложение на рынке в настоящий момент. Закончить ремонт и заехать хотелось бы к лету. Это возможно, так как дом построен качественно, нет лишних перегородок – ничего не придётся ломать. Есть понимание, что хочу получить в результате.

Виталий и Ульяна, новосёлы ЖК «Образцовый квартал 5»:

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

– Ульяна родилась и выросла в Пушкине, сейчас наша семья живёт в Московском районе. На перспективу рассматривали опять Пушкинский. Квартиру приобрели с использованием материнского капитала. Считаем, что сделали хорошую инвестицию, этот район всегда будет пользоваться популярностью. Жильё качественное, проект продуман до деталей, понравилась стратегия развития микрорайона. Привлекло, что застройщик применяет новые европейские технологии, в частности, тёплые водяные полы.

Владимир и Наталья Скрипченко, новосёлы ЖК «Образцовый квартал 5»:

фото предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"

– Сейчас мы живём в «хрущёвке» с маленькой кухней в Московском районе, переезд в «Образцовый квартал 5» для нас станет улучшением жилищных условий. Появится больше места для прогулок и парковки. Переезжаем поближе к сыну, он живёт в первом «Образцовом квартале». Надеемся справиться с ремонтом быстро. В новом доме нравится всё: и технологии, и обустройство территории. Хотелось бы иметь свой сквер, знаем, что застройщик это планирует.

Готовые и строящиеся квартиры в Пушкинском районе от застройщика: г. Санкт-Петербург, Пушкинский район, ул. Кокколевская, д. 1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 719-19-19, www.devcent.ru

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Бизнес парк «Гараж», жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya