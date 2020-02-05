Мясники рубят сплеча. В Петербурге бизнесмену припомнили долги и оставили без уха

На бывшего торговца мясом напали в Красносельском районе Петербурга. Бизнесмен уже переквалифицировался на мучное, но о его долгах помнят.

По данным «Фонтанки», около десяти вечера 3 февраля петербурженка услышала шум в парадной четвертого корпуса 20-го дома по улице Пограничника Гарькавого. Женщина вышла на лестничную клетку, спустилась до первого этажа и обнаружила лежащего мужа с разбитой головой. По его словам, на него напали трое незнакомцев в масках.

45-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. Там у него диагностировали перелом затылочной кости, множественные ушибленные раны волосистой части головы. Левую ушную раковину врачам пришлось ампутировать.

В прошлом году петербуржец вместе с братом вёл бизнес по продаже мяса. Родственники организовали две точки на проспекте Героев и улице Шувалова. По словам брата потерпевшего, в ноябре начались проблемы, и пришлось брать у поставщика продукцию в долг, затем и закрыть лавочки. Напарникам начали поступать угрозы. Бизнесмен после этого оставил сообщение на сайте МВД, его вызывали в отдел полиции по борьбе с этническими преступлениями. Угрозы после этого прекратились.





Сейчас у пострадавшего осталась одна точка по продаже выпечки в Мурино.