Авто Признание & Влияние Фонтанка-500 Книги «Фонтанки» Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

-2°C
/ Завтра: -3
$ 63.43р
70.13р
11:20 05.02.2020
Расширенный поиск

Происшествия
05.02.2020 10:26
Печать

Мясники рубят сплеча. В Петербурге бизнесмену припомнили долги и оставили без уха

На бывшего торговца мясом напали в Красносельском районе Петербурга. Бизнесмен уже переквалифицировался на мучное, но о его долгах помнят.

По данным «Фонтанки», около десяти вечера 3 февраля петербурженка услышала шум в парадной четвертого корпуса 20-го дома по улице Пограничника Гарькавого. Женщина вышла на лестничную клетку, спустилась до первого этажа и обнаружила лежащего мужа с разбитой головой. По его словам, на него напали трое незнакомцев в масках. 

45-летнего пострадавшего госпитализировали в больницу. Там у него диагностировали перелом затылочной кости, множественные ушибленные раны волосистой части головы. Левую ушную раковину врачам пришлось ампутировать.

В прошлом году петербуржец вместе с братом вёл бизнес по продаже мяса. Родственники организовали две точки на проспекте Героев и улице Шувалова. По словам брата потерпевшего, в ноябре начались проблемы, и пришлось брать у поставщика продукцию в долг, затем и закрыть лавочки. Напарникам начали поступать угрозы. Бизнесмен после этого оставил сообщение на сайте МВД, его вызывали в отдел полиции по борьбе с этническими преступлениями. Угрозы после этого прекратились.


Сейчас у пострадавшего осталась одна точка по продаже выпечки в Мурино.

 

 

Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
предоставлено пресс-службой интернет-портала www.kruizy.ru
05.02.2020 09:55

Kruizy.ru: мы готовы к новому туристическому сезону

Компания Kruizy.ru - один из крупнейших специалистов в сфере морских путешествий, подготовила интересные предложения к новому сезону.
shutterstock.com/ предоставлено компанией ООО "Терминал-Ресурс"
04.02.2020 18:00

Открытое небо над Пулковскими высотами

На подъезде к Пушкину вдоль Петербургского шоссе строительная компания «Терминал-Ресурс» ведёт комплексное освоение территории.
предоставлено компанией ARKAN
04.02.2020 17:03

Итоги января 2020 года от команды ARKAN

За первый месяц 2020 года было совершено 19 попыток угона транспортных средств. Лидерами по происшествиям в январе стали Санкт-Петербург и ЛО – 10 попыток, за ними идет Москва – 7 попыток и 2 попытки были совершены в регионах.
Предоставлено компанией "Петербургская Недвижимость"
04.02.2020 15:55

«Петербургская Недвижимость» запустила подкаст о том, как купить квартиру

Компания «Петербургская Недвижимость» запустила собственный подкаст «Где жить?» о недвижимости, ипотеке и всем, что нужно знать о покупке квартиры в строящемся доме. В первом выпуске рассказывается, что такое эскроу-счет и стоит ли его бояться.
Фото предоставлено пресс-службой ГК «Эталон»
04.02.2020 15:32

Специалисты Группы «Эталон» провели экскурсию для школьников по кварталу «Галактика»

На территории квартала «Галактика» от Группы «Эталон» состоялась экскурсия для учащихся старших классов школ-интернатов Санкт-Петербурга в рамках программы Фонда поддержки талантливой молодежи «Лидеры России».
ПСК
04.02.2020 14:30

«Новый Невский» получил аккредитацию еще одного банка

ЖК бизнес-класса «Новый Невский» от ГК «ПСК» аккредитован «Промсвязьбанком».
Группа компаний «ЦДС»
04.02.2020 12:47

Группа ЦДС дарит дополнительные скидки на квартиры и паркинг до 9 февраля

Группа ЦДС запускает акцию «Неделя теплых скидок». До 9 февраля застройщик дарит всем покупателям дополнительные скидки на квартиры в размере до 100 тысяч рублей и на паркинг в размере 50 тысяч рублей.
Инвестиционно-строительная компания «Отделстрой»
04.02.2020 11:30

Снижена ставка по ипотеке на трехкомнатные квартиры в «Новом Оккервиле»

В IV очереди ЖК «Новый Оккервиль» с 1 февраля 2020 года начала действовать программа субсидированной ипотеки от ПАО Сбербанк.
Setl Group
04.02.2020 11:01

Setl Group применяет лазерный сканер для контроля строительства ЖК «Чистое небо»

Технологию лазерного сканирования начал использовать холдинг Setl Group, чтобы дополнительно контролировать качество строительства ЖК «Чистое небо» в Приморском районе.
фото предоставлено JUNWEX
04.02.2020 10:00

Выставка JUNWEX представит горожанам ювелирные шедевры России

5 февраля в Петербурге откроется знаменитая выставка JUNWEX, которая уже 27 лет знакомит горожан с мастерством ювелиров со всей страны. Это тысячи квадратных метров, около 500 компаний и более 50 миллионов украшений из золота, серебра и драгоценных камней.
ГК «КВС»
04.02.2020 09:53

В online-магазине квартир «КВС» появилась Семейная ипотека

В online-магазине квартир от Группы компания «КВС» появилась возможность приобретения жилья по программе «Ипотека с господдержкой для семей с детьми».
ГК «Полис Групп»
03.02.2020 17:24

Готовность ЖК «ПаркЛэнд» от ГК «Полис Групп» составляет 95%

ГК «Полис Групп» завершает строительство жилого комплекса «ПаркЛэнд» в Кудрово. В настоящее время на объекте полностью завершены работы по предчистовой отделке и установке входных дверей в квартирах, смонтировано уличное освещение, на 99% завершен фасад.