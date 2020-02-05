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Общество
05.02.2020 10:14
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В России начался партийный бум. Можно выбрать от «СтопЖКХ» до «Права на оружие»

Партийный бум начался в России перед выборами в Государственную думу в 2021 году. На это 5 февраля обратила внимание газета «Ведомости». 

По данным издания, за 2019 год Минюст зарегистрировал 39 новых партий, из которых 17 появились в сентябре – декабре прошлого года, а еще четыре – в январе 2020 года. В названиях семи будущих партий упоминаются слова «народ» и «справедливость»: «Благо народу», Партия народа, «Мы из народа». В списке есть партии «СтопЖКХ», «Право на оружие», «Достойная жизнь», «Сильные люди» и «Политическая партия Посвященных России». Там также есть одна экологическая партия – «Зеленая альтернатива».

Предыдущий всплеск партийного строительства случился в 2012 году после либерализации партийного законодательства: если осенью 2012 года право участия в региональных выборах имели 27 партий, то в 2015 году – уже 74. Однако в 2014 году законодательство вновь ужесточили, вернув в закон норму об обязательном сборе подписей партиями, не представленными в федеральном и региональных парламентах. В результате в 2015–2016 годах, накануне прошлых выборов в Госдуму, было зарегистрировано всего три партии – «Возрождение аграрной России», Партия родителей будущего и «Альтернатива для России», а за три года после выборов – еще две: Партия малого бизнеса и «Народно-патриотическая партия – Власть народу». 

В декабре 2019 года собеседники «Ведомостей», близкие к администрации президента, говорили, что во внутриполитическом блоке Кремля обсуждается идея допуска на выборы 2021 г. большого числа малых партий, чтобы «Единая Россия» получила по партспискам дополнительные мандаты за счет перераспределения голосов партий, не преодолевших 5%-й барьер. После этого стало известно о появлении нескольких новых проектов, включая «За правду» писателя Захара Прилепина и Партию прямой демократии бывшего директора по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслава Макарова.


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